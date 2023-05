Baldanzi Milan, Corsi sicuro: «Gli darei questo consiglio per il suo futuro». Le parole del presidente dell’Empoli

Intervenuto ai microfoni de Il Tirreno, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato così di Tommaso Baldanzi, calciatore che piace anche al Milan. Le sue dichiarazioni.

CORSI – «Mi piacerebbe non dover cedere 4-5 giocatori ogni anno, ma quando si trattengono non è sempre la scelta giusta. Mi piacerebbe bastasse cederne due, ma può accadere anche che siano cinque alla fine del mercato. A un 20enne consiglierei di restare un anno in più, per maturare anche dal punto di vista mentale»