Baldanzi Milan, l’agente: «Ecco cosa potrebbe accadere». Le parole di Federico Pastorello sull’obiettivo di mercato rossonero

Federico Pastorello è intervenuto a margine della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy parlando del futuro di Tommaso Baldanzi. Ecco le parole dell’agente sull’obiettivo di calciomercato rossonero:

«C’è tanta soddisfazione, è un premio alla stagione che ha fatto, ai sacrifici e alla maturità che ha dimostrato. Ringrazio anche la famiglia perché lo ha aiutato nel modo giusto senza essere mai ingombrante, e anche l’Empoli perché secondo me è la prima società in Italia nel dare le possibilità ai giovani italiani. Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un’opportunità da prendere in considerazione. Poi è ovvio che le attenzioni del mercato fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta. Dobbiamo scegliere eventualmente lo step giusto e il progetto giusto, sarà determinante l’aspetto tattico per le eventuali squadre che si interesseranno. Sinergia con una big? Queste cose ultimamente si vedono sempre meno, perché le possibilità finanziarie dei grandi club non sono più quelle di una volta. E considerando che il trasferimento di Baldanzi non sarà cheap, credo che difficilmente possa accadere questa strategia»