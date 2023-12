Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Baldanzi. Il trequartista potrebbe rinnovare con l’Empoli ma..

Scenario non da escludere. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Baldanzi. Il trequartista potrebbe rinnovare con l’Empoli ma non è detto che resti in Toscana:

come riportato da TMW è molto probabile che possa però arrivare il rinnovo, che farebbe salire il suo ingaggio e che darebbe anche maggiore forza all’Empoli con le pretendenti, con le prossime settimane che saranno comunque dense di appuntamenti.