Baldanzi a Sky: «Da piccolo tifavo Milan»

Tommaso Baldanzi, protagonista del successo dell’Empoli sull’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita:

Per chi tifavi da piccolo?

«Non ho idoli in particolare, cerco di guardare Dybala e altri giocatori che ricoprono il mio ruolo per prendere alcuni spunti. Da piccolo facevo il tifo per il Milan»