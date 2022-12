Balata elogia Pioli: «Ha una cultura del lavoro»

ll Presidente della Lega Serie B Mauro Balata in occasione della cerimonia di consegna del Premio Gentleman ha parlato cosiì di Pioli

«Mi congratulo con Pioli per questo meritatissimo riconoscimento. Gigi Simoni ispira i nostri comportamenti: ha ispirato tantissimi allenatori – è il più vincente della storia della Serie B – rappresentando correttezza ed equilibrio. Rivedo le stesse caratteristiche in Pioli; lui ha la cultura del lavoro, che è quello elemento in più che fa essere grandi allenatori e dirigenti autorevoli»