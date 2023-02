Bakayoko-Adana Demirspor, arriva la precisazione del Milan

Tiemoué Bakayoko è rimasto al Milan non riuscendo a trovare la quadra con l’Adana Demirspor: la precisazione del club rossonero

Tiemoué Bakayoko è rimasto al Milan sul finire del mercato di gennaio. Il club rossonero ha fatto trapelare una precisa ricostruzione sulla vicenda.

il Milan fa sapere infatti che la trattativa con l’Adana si è svolta nella massima professionalità e in un clima di totale collaborazione. Il club turco ha fatto di tutto per agevolare la trattativa. Non si sono verificate le condizioni e ora Baka è contento di restare in rossonero e anche la stessa società.