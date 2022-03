Manuele Baiocchini presente negli studi di Sky Sport ha commentato la vittoria del Milan contro l’Empoli. Ecco le sue parole

«Ha rischiato, Maignan ha salvato il risultato, anche in una partita difficile ha trovato il colpo vincente con il giocatore che non ti aspetti, con interpreti che funzionano, ieri c’era l’assenza di Theo Hernandez e Florenzi non l’ha fatto rimpiangere»