Baioccchini: «L'obiettivo numero uno resta Botman, il Lille...»

Manule Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Le sue parole:

«L’obiettivo numero 1 resta Botman, nonostante il prezzo alto chiesto dal Lille, il club ha problemi economici e oltre Ikonè deve vendere almeno un altro giocatore se non due. I rossoneri continuano a sperare. Se il Lille non si impuntasse su una cessione a titolo definitivo il Milan proseguirà ad intavolare una trattativa »

«Romagnoli non sta rinnovando e Botman, in caso di mancato rinnovo, potrbbe prendere il suo posto, è mancino anche lui. Per giugno piace anche Bremer»