Baggio ha parlato di Rossi ai microfoni della Rai in maniera molto commossa. Ecco il ricordo di Pablito del Divin Codino

Roberto Baggio, ha voluto ricordare Paolo Rossi, parlando ai microfoni di Rai Sport dopo il funerale tenutosi oggi a Vicenza.

Baggio ha detto: «C’è poco da dire che non sia stato detto, una grande persona umile, sempre sorridente. Venivo con papà in bici, avevo 10 anni, sono quei ricordi che non passano mai. Cosa gli direi? Di sorridere come ha sempre fatto».