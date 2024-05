Nuovo allenatore Milan: quotazioni in risalita per questo profilo, la LISTA aggiornata

Nuovo allenatore Milan: quotazioni in risalita per questo profilo, la LISTA completa e aggiornata dei nomi seguiti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Milan, sempre a caccia di un nuovo tecnico da cui ripartire in vista della prossima stagione.

Sarebbero in risalita le quotazioni di Van Bommel, che piace in particolare per l’idea di calcio proposta. Le alternative sono Fonseca (che ha frenato il Marsiglia), Conceicao e Galtier.