Badiashile Milan, trattativa in corso col Chelsea! Tutti gli aggiornamenti sul difensore centrale nel mirino del Diavolo

Il Milan continua a lavorare sul mercato per cercare di regalarsi un nuovo difensore centrale in vista del prossimo mercato di gennaio. Come riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe già partita la trattativa col Chelsea per Badiashile.

I due club stanno discutendo sulla formula: i Blues vorrebbero darlo in prestito secco, i rossoneri invece vorrebbero inserire almeno un diritto di riscatto per non costruire soltanto il futuro del club londinese. Si tratta.