Badiashile Milan: un dettaglio può favorire i rossoneri, i dettagli

La sessione di calciomercato invernale si avvicina e il Milan continua a muoversi a caccia di rinforzi. Pronta una missione per Badiashile

Cercasi difensore. La sessione di calciomercato invernale si avvicina e il Milan continua a muoversi a caccia di rinforzi. Pronta una missione londinese per Moncada e D’Ottavio.

Come riportato da Calciomercato.com tra i nomi seguiti c’è quello di Badiashile. In questo momento non è una primissima scelta per Mauricio Pochettino ma va verificata la volontà dei londinesi a una eventuale cessione in prestito considerando che solo 10 mesi fa sono stati versati ben 38 milioni nelle casse del Monaco per acquistarne il cartellino