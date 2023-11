Badiashile Milan, arriva la risposta del Chelsea alla prima offerta: i dettagli

Il Milan prova l’affondo per Benoit Badiashile: ecco la risposta del Chelsea all’offerta di prestito fatta dai rossoneri

Arrivano importanti novità su Benoit Badiashile, difensore del Chelsea e obiettivo del calciomercato Milan. I rossoneri hanno individuato nel centrale classe 2001 uno dei profili più adatti per sopperire all’emergenza infortuni nel reparto arretrato, ed avrebbero proposto ai Blues un prestito con diritto di riscatto.

Secondo TMW sarebbe già arrivata la risposta del club inglese, che avrebbe rispedito al mittente l’offerta. Gli inglesi puntano ancora sul centrale, che era stato acquistato nel 2023 per circa 38 milioni di euro. Anche loro sono in emergenza per via dell’infortunio di Fofana: un motivo in più che complica l’eventuale cessione di Badiashile.