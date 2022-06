Azzi (DAZN): «Prezzo? C’è una spiegazione molto semplice e logica»

Azzi (DAZN): «Prezzo? Un po’ di rumore, ma è finita la promozione». Le parole del CEO della piattaforma streaming

Il CEO di Dazn, Stefano Azzi, ha spiegato le ultime scelte commerciali della piattaforma.

Quando ci sono cambiamenti c’è sempre inevitabilmente un po’ di rumore, di attenzione. Ma è stato sufficiente spiegare che era la fine della promozione che era stata fatta e che quindi si applicava il prezzo che era stato previsto in maniera molto chiara all’inizio. Poi è stato rilanciato il secondo tipo di abbonamento per dare la possibilità a chi come me che vivo in una città e lavoro in un’altra di vederla in contemporanea con mio figlio