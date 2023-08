Azmoun Milan idea concreta per l’attacco di Pioli? Tutta la verità sull’interessamento dei rossoneri per la punta

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, l’esperto di mercato Ceccarini ha parlato anche dell’interessamento del Milan nei confronti di Azmoun. Le sue parole.

CECCARINI – «Per quanto riguarda l’attacco le ipotesi non mancano. Quella principale resta Broja. Il Chelsea potrebbe anche farlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’altra idea potrebbe essere Azmoun, allo stato attuale però non esistono trattative in corso con il Bayer Leverkusen»