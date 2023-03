Azioni Milan, agisce il Tar: i dettagli

Azioni Milan, agisce il Tar: Blue Skye ottiene il fascicolo sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della proprietà del Milan. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, nuovo capitolo all’interno delle cause intentate dalla finanziaria londinese Blue Skye, ex socio di minoranza di Elliott nella Rossoneri Sport ovvero la società lussemburghese che deteneva le azioni del Milan, contro la cessione del club rossonero dal fondo della famiglia Singer alla RedBird Capital di Gerry Cardinale.

I legati di Salvatore Cerchio e Gianluca D’Avanzo, i due capi di Blue Skye, hanno ottenuto dal Tar del Lazio che la Figc gli fornisca, entro 30 giorni, il fascicolo in suo possesso (e che inizialmente aveva negato) sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della proprietà del Milan.