Avversarie Champions Milan: il Psg recupera un big, l’annuncio

Tra le avversarie Champions del Milan, c’è il Psg. Il club francese recupera un big in vista dei prossimi impegni

Sorride Luis Enrique. Tra le avversarie Champions del Milan, c’è il Psg. Il club francese recupera un big in vista dei prossimi impegni, come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa:

«Mbappè si è allenato con il gruppo, ha fatto tutto l’allenamento, senza alcun problema. È perfettamente disponibile. Ha ricevuto cure tutta la settimana, è in perfette condizioni»