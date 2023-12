Aubameyang più volte vicino al Milan: il retroscena di mercato

Pierre Emerick Aubameyang sta tornando il bomber d’una volta con Gattuso al Marsiglia: per diverse volte fu vicino ad un ritorno al Milan

Arrivano un clamoroso retroscena legato al calciomercato Milan ed a Pierre Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese sta tornando ai livelli d’un tempo da quando Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina dell’Olympique Marsiglia: l’ultima prova è data dalla tripletta realizzata ieri contro l’Ajax in Europa League.

Calciomercato.com svela come l’attaccante passato nelle giovanili rossonere sia stato più volte vicino ad un clamoroso ritorno in rossonero, anche con Maldini in dirigenza.