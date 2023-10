Attentato a Bruxelles prima del match Belgio-Svezia: almeno 2 morti. Ecco cosa è successo

Un uomo a Bruxelles ha aperto il fuoco con un kalashnikov al grido di “Allah akbar” prima della sfida valida per le Nazionali tra Belgio e Svezia. La sparatoria è avvenuta attorno alle 19.15 in centro città. Il terrorista è attualmente in fuga dopo aver ucciso almeno due svedesi. Di seguito le sue parole con cui ha rivendicato l’attentato tramite un video diffuso sui social.

PAROLE – «Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno».