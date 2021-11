Atletico Madrid Milan, spagnoli imbattuti in casa contro le italiane dal 1999

Atletico Madrid Milan, i rossoneri dovranno cercare di battere anche un tabù per le squadre italiane in casa dei Colchoneros

Il Milan vola in casa dell’Atletico Madrid per tenere vive le ultime speranze di qualificazione agli ottavi di finale. In casa dei Colchoneros la squadra di Pioli dovrà cercare per forza di cose una vittoria. Ma c’è una statistica da battere.

Gli spagnoli infatti non perdono una partita tra le mura amiche contro una squadra italiana da ben 22 anni. Dalla sconfitte nel ’99 contro il Parma sono arrivate infatti 6 successi ed 1 pareggio.