Athekame si prende il Milan e stupisce Allegri: dopo Bologna Max contento per un motivo. Ecco quale

Athekame è stato uno dei migliori ieri sera in Bologna-Milan non facendo assolutamente rimpiangere Saelemaekers: Allegri sorride

Il Milan può sorridere: tra le note più liete delle ultime settimane c’è senza dubbio la crescita di Athekame. L’esterno dell’Under 21 svizzera sta vivendo un momento di evidente maturazione e sta iniziando a raccogliere i frutti del lavoro quotidiano svolto con Massimiliano Allegri. La prestazione offerta a Bologna rappresenta molto più di una semplice buona partita: è la conferma di un percorso e di una fiducia che sta diventando sempre più concreta.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Arrivato tra lo scetticismo generale e con aspettative piuttosto contenute, Athekame ha inizialmente faticato a trovare continuità, pagando l’impatto con un campionato complesso come la Serie A. Allegri, però, ha scelto la via della pazienza e della gradualità, lavorando sull’aspetto tattico e sulla gestione dei momenti della gara. Una scelta che oggi sta dando risultati evidenti.

Athekame si prende il Milan a Bologna

A Bologna l’esterno rossonero ha mostrato personalità, attenzione difensiva e qualità nelle ripartenze, interpretando il ruolo con grande disciplina. Sempre ordinato, raramente fuori posizione, ma anche capace di accompagnare l’azione offensiva quando richiesto. Caratteristiche che lo rendono un profilo perfettamente funzionale al calcio pragmatico e razionale del tecnico livornese.

La sua crescita offre al Milan un’opzione in più sulle fasce, diventando una alternativa credibile ad Alexis Saelemaekers, senza abbassare il livello della squadra. Anzi, in alcune situazioni Athekame sembra garantire maggiore equilibrio, soprattutto nelle partite in cui Allegri chiede compattezza e solidità.

Il dato più incoraggiante è la sensazione di affidabilità che il giocatore sta trasmettendo. Non solo buone giocate, ma continuità di rendimento e capacità di leggere le varie fasi del match. Un aspetto fondamentale per un allenatore come Allegri, che fa della gestione dei dettagli una delle sue armi principali.

Ora i milanisti possono dirlo senza timori: Athekame non è più una scommessa, ma una risorsa reale. Con il suo inserimento stabile nelle rotazioni, il Milan guadagna profondità, soluzioni tattiche e un titolare in più su cui costruire il presente e il futuro prossimo.