Atalanta Milan: è anche Musso Maignan, i migliori per percentuale parate

Domani sera in Atalanta Milan sarà sfida anche tra Maignan e Musso, i migliori portieri per percentuale parate

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Juan Musso e Mike Maignan sono i due migliori portieri in Serie A per percentuale di parate.

Il rendimento di Musso e Maignan, in queste prime battute della stagione 2021-22, è stato promettente: Gasperini e Pioli sono più che soddisfatti di quanto hanno visto finora, ed all’impressione visiva si uniscono i numeri.

La percentuale di parate, per esempio: 83,33% per Maignan, 75% per Musso. Considerando i giocatori che hanno totalizzato almeno 5 presenze in questo campionato, sono i migliori due della pista.

Sempre utile allargare lo sguardo all’Europa ed estendere l’analisi ai top 5 campionati in Europa. Lì comanda Mendy, il portiere campione d’Europa col Chelsea, con un ragguardevole 90%. Focalizzandosi su chi ha giocato almeno 5 volta, dietro Mendy ci sono Benitez (Nizza), Bounou (Siviglia) e proprio Maignan.