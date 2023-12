Atalanta Milan: quella volta che Bonventura regalò la vittoria ai rossoneri. I precedenti in vista della sfida di questo pomeriggio

Questo pomeriggio alle ore 18:00 al Gewiss Stadium andrà in scena il big match di campionato tra Atalanta e Milan.

Tra i tanti precedenti, nella mente dei tifosi rossoneri, viene ricordato quello del 30 maggio 2015 che fini 3 a 1 per i rossoneri. Match che regalò a Bonaventura la prima doppietta con la maglia del Milan e la terza in carriera in Serie A.