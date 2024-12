Atalanta Milan, Ordine attacca: «Ecco tutti gli errori di Fonseca. E loro due stanno rendendo pochissimo»

Atalanta Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha accusato Fonseca e non solo per la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha analizzato così Atalanta–Milan:

PAROLE – «Fonseca ha ignorato per troppe settimane che il problema numero uno del gruppo era ed è rimasto l’equilibrio, oltre che la capacità di difendere meglio nei singoli. Ha compiuto progressi rari, a singhiozzo, inframezzati da disattenzioni clamorose come quella di Bergamo. Non è la prima, non sarà nemmeno l’ultima a dispetto della crescita esponenziale di Gabbia e Thiaw. In questo Milan c’è una sola pedina decisiva e si chiama Pulisic: uscito lui, a Bergamo si è spenta la luce. Ma la differenza, nella ripresa, rispetto all’Atalanta l’ha scavata la panchina ricca da una parte, povera dall’altra. Dalla parte di Gasperini sono saliti tre attaccanti freschi, Fonseca ha avuto Loftus-Cheek e nel finale hanno accusato fatica Reijnders e Leao, colpevolmente utilizzati in Coppa Italia martedì sera contro il Sassuolo (Serie B). Ultima riflessione: il rendimento di Maignan (sul primo gol una bella fetta di responsabilità è sua) e di Theo Hernandez è clamorosamente scaduto rispetto ai loro livelli abituali e non soltanto rispetto alla stagione dello scudetto. Di chi è la colpa? Di Fonseca o per caso dei due che sono, tra l’altro, alle prese con il rinnovo dei rispettivi contratti?».