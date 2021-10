Atalanta Milan, i precedenti: caccia alla seconda vittoria di fila a Bergamo

Atalanta Milan, i precedenti tra le due squadre. Tutti i numeri del match del Gewiss Stadium contro i bergamaschi

Giornata di vigilia di Atalanta Milan. I rossoneri sfidano i bergamaschi per la 121esima volta nella loro storia. Il bilancio per il Diavolo è di 52 successi a 25, 43 i pareggi. Sono 60 le partite giocate in casa dell’Atalanta: rossoneri avanti con 24 vittorie a 14, 22 le sfide terminate in parità.

Dopo il 2-0 dello scorso 23 maggio, il Milan potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive contro l’Atalanta per la prima volta dal 2014 e conquistare due vittorie di fila in casa nerazzurra per la prima volta dal 2013.