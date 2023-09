Assist Leao: l’esterno confeziona il tris del Portogallo – VIDEO

È in corso il match tra Portogallo e Lussemburgo valido per la qualificazione agli Europei. Protagonista Leao con un assist

Leao protagonista. È in corso il match tra Portogallo e Lussemburgo valido per la qualificazione agli Europei, si è messo in mostra anche il portoghese.

Leao with an assist against Luxembourgpic.twitter.com/dyttz0UnNS — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) September 11, 2023

L’esterno del Milan ha realizzato l’assist per il momentaneo 3-0 di Goncalo Ramos, poi successivamente è arrivato anche il 4-0 prima della fine del primo tempo