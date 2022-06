Asensio Milan: lo spagnolo gradisce l'offerta rossonera, il Real...

Tra i nomi nella lista di mercato del MIlan per l’attacco c’è Asensio. Lo spagnolo gradisce l’offerta rossonera, il Real…

Tra i nomi nella lista di mercato del MIlan per l’attacco c’è Asensio. In scadenza con i blancos, non intenzionati per ora a non rinnovargli il contratto, il classe 96′ è pronto a valutare nuove offerte e tra le proposte arrivategli – secondo il sito spagnolo ‘El Bernabeu’- quella del Milan sembrerebbe quella preferita dal giocatore.

Il Milan avrebbe offerto al Real Madrid una cifra vicino ai 30 milioni di euro, una valutazione che per la dirigenza dei blancos sarebbe ancora troppo bassa. Se tuttavia i rossoneri dovessero aumentare la proposta di circa 10 milioni di euro, avvicinandosi alla soglia dei 40