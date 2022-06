Asensio chiarisce: «Potrei rimanere al Real senza rinnovare». Il Milan monitora la situazione

Marco Asensio, esterno del Real Madrid, ha parlato del suo futuro: il Milan monitora la situazione da vicino

Marco Asensio in conferenza stampa ha fatto il punto sul suo futuro. Le parole dell’attaccante del Real Madrid dal ritiro della Spagna.

LE PAROLE – «Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Il mio obiettivo è trovare continuità nei prossimi anni, questo è importante per me. Al Real l’ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese».

Il Milan resta molto interessato e segue da vicino la vicenda prima di affondare il colpo.