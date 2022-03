Ascolti Tv, Milan Inter è il match più visto in chiaro in questa stagione

L’incontro tra Milan e Inter andato in onda su Canale 5, è stato seguito da 6.028.000 spettatori, pari al 23,9% di share. Un record

Un dato che supera nettamente i 5.027.000 spettatori (con 20,2% di share) fatti registrare da quella che era stata finora la sfida più vista della competizione: il quarto di finale Juventus-Sassuolo. Neanche la Champions League è riuscita a fare meglio quest’anno, almeno fino ad ora. La partita Villarreal-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale del torneo e la più seguita in questa stagione, ha incollato davanti al teleschermo 5.336.000 spettatori con uno share del 21,2%. Il derby in TV dunque funziona. Il match di ieri risulta essere il più seguito in chiaro nella stagione 2021/2022.