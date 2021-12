Arrivabene: «Molti sono più attaccati ai procuratori che alla maglia»

Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha commentato le voci di mercato sul futuro di De Ligt. Ecco cosa ha detto

Maurizio Arrivabene a DAZN prima di Juve-Cagliari. Le parole dell’amminiztratore delegato dei bianconeri anche sulle parole di Mino Raiola.

DYBALA E DE LIGT – «Sono abituato a parlare chiaro. Al giorno d’oggi, l’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in forma minore rispetto all’attaccamento per i procuratori. Dybala è il numero 10 della Juventus, De Ligt è un grandissimo difensore. Devono fare il loro lavoro, noi il nostro, i rapporti sono sereni. È facile parlare di attaccamento alla maglia, è più difficile dimostrarlo in campo. Dybala ha avuto parecchi problemi, quando ha giocato ha fatto bene. De Ligt è davanti agli occhi di tutti, ma i rapporti sono sereni e quando sarà il momento parleremo con loro così come con gli altri»