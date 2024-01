Arrestato Giovanni Cassano: le accuse per il fratellastro dell’ex rossonero

La notizia dell’arresto del fratellastro di Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, per furto. I dettagli

Secondo quanto riportato da La7, sarebbe stato arrestato in queste ore a Bari Giovanni Cassano, fratellastro di Antonio.

Le accuse per il fratellastro dell’ex calciatore rossonero e la sua banda sono: associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione, tentata rapina in abitazione, furti di e su auto, ricettazione, falso e violazione della sorveglianza speciale.