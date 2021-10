Arbitro Milan Verona: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Verona: sarà Pontera a dirigere l’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A, assistenti e Var…

Sabato il Milan affronterà il Verona nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. In casa rossonera c’è la voglia di bissare il successo nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta. Sulla strada i gialloblù reduci dal successo netto in casa contro lo Spezia.

Dirige l’incontro l’arbitro Pontera. Assistenti: Mastrodonato-Lanotte. Quarto uomo: Paterna. Var: Di Paolo. Assistente Var: Longo.