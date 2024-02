Arbitro Milan Femminile Roma: designato il fischietto del match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2023-24

L’’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile 2023-24 ecco chi sarà l’arbitro di Milan Roma, match in programma per domenica 3 marzo alle 12:30 al Vismara Puma House of Football e vero e proprio crocevia della stagione soprattutto per le rossonere.

a dirigere il match sarà Domenico Mirabella assistito da Giuseppe Luca Lisi e Matteo Nigri. Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo.