Arbitro Inter Milan: i precedenti di Guida con i rossoneri

Marco Guida è stato designato per arbitrare il derby di sabato sera tra Inter e Milan. I suoi precendenti con i rossoneri

Marco Guida è stato designato per arbitrare il derby di sabato sera tra Inter e Milan.

Il suo bilancio con i rossoneri non è particolarmente positivo: infatti, il Diavolo, in 33 partite, ha collezionato 15 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte con il fischietto di Torre Annunziata. Sarà il quinto derby di Milano per lui, il quarto in campionato