Arbitro Como Milan Femminile: designato il fischietto del match valevole per la terza giornata della Poule Salvezza di Serie A

Con un comunicato ufficiale l’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per il 3° turno della Poule Salvezza del campionato di Serie A: ecco chi sarà l’arbitro di Como Milan Femminile, match in programma per sabato 30 marzo alle ore 18:00:

a dirigere il match sarà Lucio Felice Angelillo, assistito da Paolo Tomasi e Marco Roncari. Quarto ufficiale: Luigi Scicolone