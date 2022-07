Antonioli: «Il cambiamento della regola del retropassaggio fu epocale…». Le parole dell’ex portiere rossonero

Francesco Antonioli ha parlato ai microfoni dell’Ansa dei ricordi del cambiamento della regole del retropassaggio. Ecco le parole dell’ex portiere rossonero:

«Quel cambio fu epocale: nei settori giovanili non ti insegnavano a prendere il passaggio indietro con i piedi, ma avevo giocato al Milan con i difensori migliori al mondo e di trattenere la palla con le mani non è che ci fosse troppo bisogno: per questo, quando fui il primo ad affrontare la nuova regola, mi trovai tutto sommato bene. »