Antonio Nocerino difende Ibrahimovic dalle recenti critiche

Antonio Nocerino si ricorda molto bene di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’ex centrocampista riuscì a raggiungere la doppia cifra in Serie A grazie al contributo del compagno di squadra. Ecco il suo commento ai microfoni di La Gazzetta dello Sport:

«Se ha accettato la proposta del Milan è perché crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo, vedrete, per tentare di tornare in Europa e per fare strada in Coppa Italia. Chi lo vedrà arrivare nello spogliatoio si ricorderà di cosa significa essere al Milan».

Sull’età dello svedese: «Un rischio puntare su un 38enne? Se il 38enne è Zlatan no. Non capisco i dubbi di alcuni tifosi e osservatori, per un campione come lui l’età è solo un numero: mentalmente e atleticamente sta benissimo, e arriva da un campionato molto fisico come la Mls, gli basterà qualche settimana per tornare al top».