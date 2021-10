Donnarumma, la ‘papera’ decisiva in Serie C diventa virale – VIDEO

Incredibile il gol con cui la Feralpisalò ha battuto il Padova con il punteggio di 1 a 0 in Serie C. Protagonista Antonio Donnarumma

È diventato virale il video del gol con cui la Feralpisalò ha battuto il Padova in Serie C con il risultato di 1 a 0. Protagonista Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi, ex terzo portiere del Milan.

Come si vede dalle immagini, il portere ha prima provato a respingere il tiro a tu per tu dell’attaccante, con scarsi risultati, respingendo poi in porta il rinvio del proprio difensore sulla linea, trasformando il salvataggio in un clamoroso autogol.