Antonio Donnarumma ancora senza squadra: possibile approdo in Serie B

Antonio Donnarumma, terminato il contratto con il Milan, non ha ancora trovato sistemazione. Possibile approdo in Serie B

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan per accasarsi al PSG. Peggio è andata al fratello Antonio, che non ha ancora trovato l’accordo con alcuna squadra. Su di lui c’è stato un interessamento del Perugia, poi però sfumato in un nulla di fatto.

Ora l’ex terzo portiere rossonero, unico estremo difensore della storia milanista ad aver giocato almeno 300 minuti senza aver subito gol in partite ufficiali, è ancora in cerca di una squadra. Possibile un suo approdo last minute in Serie B.