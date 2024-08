Rebic torna in Serie A? L’ex Milan è svincolato ed è stato OFFERTO a due club italiani: la SITUAZIONE sul futuro del croato

L’ex attaccante del Milan, Ante Rebic, potrebbe presto fare ritorno in Serie A. Dopo la rescissione del contratto con il Besiktas, il croato è ora un giocatore svincolato e, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, è stato offerto a due club italiani.

Rebic, 30 anni, ha nel suo palmares uno Scudetto vinto con i rossoneri. Nonostante l’ultima stagione in Turchia non sia stata particolarmente brillante, l’attaccante croato è ancora considerato un giocatore di valore, in grado di fare la differenza in Serie A.