Retroscena Angelozzi sull’ex Milan Massara: «Si mise a gridare che non voleva venderlo!»

Ai microfoni di RadioRadio, il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha svelato questo retroscena ai tempi della Roma su Davide Frattesi, riguardante anche l’ex dirigente del Milan Massara.

PAROLE – «Frattesi per me è un campione, non è un fuoriclasse ma è un campione. È un centrocampista moderno, può stare in qualsiasi tipo di squadra. A Sassuolo abbiamo fatto diverse operazioni: c’era Marchizza, c’era Frattesi, c’era Pellegrini, terzino, poi non ci siamo messi d’accordo e abbiamo preso Ricci in quell’operazione (non Matteo, Federico): su Frattesi mi hanno preso per pazzo perché ho speso 5 milioni di euro per un ragazzino. Mi hanno criticato tutti, mi hanno accusato di essere amico della Roma perché in quel momento la Roma aveva bisogno di vendere. L’unico della Roma che si è messo a gridare che non voleva vendere Frattesi era Ricky Massara. Diceva che era l’unico giocatore di prospettiva, però io gli ho detto: faccio l’operazione se c’è Frattesi, se no non la faccio. Però quelli del Sassuolo mi hanno accusato di aver speso troppo».