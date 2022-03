Andreazzoli sicuro: «Ecco come si ferma il Milan»

Andrea Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa di viglia della sfida contro il Milan. Le sue parole

COME SI FERMA LA CAPOLISTA – «Facendo il massimo di quello che puoi fare, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo»