Ex Milan, Andrè Silva: «Troppe partite? Si pensa poco ai giocatori»

André Silva, ex rossonero, ha parlato ai microfoni di Sport Bild in vista della finale di Coppa di Germania contro il Friburgo

«Fisicamente mi sento molto bene, sono molto attento e sono ben preparato. Mentalmente è diverso, per me era tutto nuovo a Lipsia. Cerco sempre di prendermi un giorno in cui non penso al calcio, ma il numero di partite è alto e a un certo punto si raggiunge il limite. Ci sono molti interessi nel calcio e sembra che ci saranno sempre più partite. La mia sensazione è che si pensi poco ai giocatori».