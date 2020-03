Il Coronavirus colpisce non solo lo sport italiano ma anche la Premier League dove Manchester City-Arsenal è stata rinviata: il motivo

La Premier League inizia a fermarsi a causa del Coronavirus: il match di campionato tra Manchester City–Arsenal è stato rinviato a data da destinarsi.

In questo caso non per un’allargata diffusione sul territorio inglese ma per i contatti avuti da alcuni giocatori dell’Arsenal con il presidente dell’Olympiacos risultato poi positivo al tampone: i comunicati dei club.