Ancelotti: «Pioli? Super lavoro, il Milan ha le idee chiare anche senza Ibra»

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista, toccando tra le altre cose il tema Milan e la sfida contro la Juventus

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ecco le sue parole su Milan-Juventus e non solo:

Sul vaccino: «Io seguo le indicazioni dei medici e degli operatori sanitari. Chi ha inventato la penicillina e il vaccino antipoliomielite ha fatto il bene dell’umanità. So che esistono posizioni contrarie e negazioniste, teorie di complotti, ma ritengo che certe volte la risposta alle grandi questioni sia la più semplice: il Covid esiste e ha ucciso quasi due milioni di persone, con un totale di oltre 85 milioni di casi».

Su Milan-Juventus: «Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento».

Su Pioli: «Sta facendo benissimo il Milan possiede un’idea chiara di gioco. L’assenza di Ibrahimovic è stato un esame ed è stato superato a pieni voti: il gruppo ha risposto sul campo e crede nel suo allenatore»

Su Pirlo: «Il suo non era un compito facile. Gli è stata affidata una squadra che ha vinto nove scudetti di fila e sta affrontando la ricostruzione. In questi casi occorre tempo.Nessuno possiede la bacchetta magica. Pirlo ha ottenuto risultati di prestigio. Ha vinto 3-0 a Barcellona e si è qualificato per gli ottavi di Champions, impresa che ad altri non è riuscita».

Su Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic: «Cristiano ha capito la situazione e ha tirato il gruppo. I leader veri si comportano così. Anche Ibrahimovic ha seguito questa strada: ha dato l’esempio, mettendosi a disposizione di Pioli».

Su chi lotterà per lo scudetto: «E’ una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida».

Sull’Inter: «Il vero punto di forza dell’Inter, oltre alle qualità di calciatori come Lukaku, è l’allenatore: è abituato a lottare per i grandi obiettivi. Conte ha vinto i campionati in Italia e in Inghilterra».

Sulla differenza con gli altri campionati europei: «Le big all’inizio hanno faticato dappertutto, ma cominciano a intravedersi i valori reali. In Inghilterra, ad esempio,la questione titolo riguarderà i due club di Manchester e il Liverpool».