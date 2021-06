Ancelotti è atterrato a Madrid: alle 18 la presentazione ufficiale

Il Real Madrid ha riaccolto Carlo Ancelotti che è già in terra spagnola e alle 18 verrà presentato ufficialmente alla stampa

Carlo Ancelotti torna nel mondo dei blancos. Il tecnico italiano ha già allenato e alzato una Champions League con il Real Madrid nel 2014 e ora proverà a tenere alto il livello dopo l’addio inaspettato di Zinedine Zidane.

L’ex allenatore del Milan è già atterrato all’aeroporto di Valdebebas e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai blancos per tre stagioni. Alle 18, come ultima ma fondamentale tappa della giornata la conferenza stampa di presentazione ufficiale che verrà effettuata per via telematica.