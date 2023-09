Amrabat Milan, offerta del Manchester United: trattativa in corso

Sofyan Amrabat, a lungo accostato al Milan, potrebbe lasciare la Fiorentina per andare al Manchester United: c’è la trattativa

Sofyan Amrabat era un obiettivo del mercato Milan, ma il suo futuro sembra poter essere in Premier League. Il centrocampista della Fiorentina piace al Manchester United che adesso sembra pronta a fare sul serio, formalizzando una nuova offerta.

Come riferisce Alfredo Pedullà, i Red Devils avrebbero offerto alla Viola una cifra intorno agli 8-10 milioni di euro per un prestito con diritto di riscatto. La trattativa tra i due club è in corso.