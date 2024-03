Amrabat Milan, idea a sorpresa per la mediana! Svelato il PIANO della dirigenza

Amrabat Milan, idea a sorpresa per la mediana rossonera! Svelato il PIANO della dirigenza in vista dell’estate

Rispunta il nome di Sofyan Amrabat per il calciomercato Milan. Il centrocampista, già accostato ai rossoneri nelle passate sessioni, potrebbe diventare nuovamente un’idea per rinforzare la mediana in estate.

Il marocchino, di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito con diritto di riscatto al Manchester United, sta trovando poco spazio in Inghilterra ed ecco che potrebbe diventare una ghiotta occasione per il Diavolo, a caccia anche di un centrocampista con caratteristiche più difensive. Lo riporta Tuttosport.