MN24 – Amichevole Milan Roma, Pulisic SALTA la trasferta australiana: cosa c’è dietro la scelta di Bonera

Amichevole Milan-Roma, assente tra i convocati rossoneri anche Christian Pulisic: motivi personali per l’americano

DAL NOSTRO INVIATO A MALPENSA, DANIELE GRASSINI – Tra i convocati del Milan per la trasferta in Australia per l’amichevole in programma venerdì 31 maggio a Perth spicca anche l’assenza di Christian Pulisic.

Come per Leao, anche per l’esterno americano, grande protagonista della stagione del Diavolo appena conclusa, nessun problema fisico: solo motivi personali. Pulisic, punto fermo anche della rosa della prossima stagione, si rivedrà coi compagni a luglio a Milanello.