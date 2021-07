Amichevole Juve-Milan a luglio: data e possibile location del match

Amichevole Juve Milan: data e possibile location del test match estivo tra bianconeri e rossoneri

Come scrive La Gazzetta dello Sport prende forma sempre di più il programma delle amichevoli estive. In calendario dovrebbe entrare un test tra Juventus e Milan, previsto per sabato 24 luglio: si lavora alla sede della partita, che potrebbe essere Lugano, in Svizzera.

I bianconeri dovrebbero sostenere anche un’amichevole col Monza e una col Barcellona. Ancora in dubbio Villar Perosa a causa delle restrizioni del Covid.